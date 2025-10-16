Mi cuenta

Dorinda Romero Vivero

(Viuda de Don José Manuel Míguez Martínez)

Falleció, a los 83 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las tres y cuarto de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Pedro de Anca. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 9.

Perlío (Fene), 16 de octubre de 2025 www.albia.es