Dolores Serantes Martínez
(Lola - Viuda de Don Constantino Pita Pita)
Falleció a los 88 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy jueves a las doce y media de la mañana y las cenizas serán enterradas en el cementerio parroquial de Brión, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Capilla Ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº3.
San Felipe - Ferrol, 16 de octubre de 2025 www.albia.es