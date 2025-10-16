Mi cuenta

Dolores Serantes Martínez

(Lola - Viuda de Don Constantino Pita Pita) 

Falleció a los 88 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy jueves a las doce y media de la mañana y las cenizas serán enterradas en el cementerio parroquial de Brión, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Capilla Ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº3.

San Felipe - Ferrol, 16 de octubre de 2025 www.albia.es