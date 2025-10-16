Ángel Alonso Vázquez

(Geluco - Viudo de Doña Purificación Fernández Padilla)

Falleció en el día de ayer habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy jueves a las tres y media de la tarde, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las once menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois- Ferrol. Capilla Ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº5.

Ferrol, 16 de octubre de 2025