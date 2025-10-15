Mi cuenta

Venancio Lorenzo López

(Nano)

Falleció, a los 56 años de edad, habiendo recibido los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio: Mañana jueves con salida de la capilla ardiente a las doce del mediodía. Cementerio e iglesia parroquiales de Cobas. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Cobas (Ferrol), 15 de octubre de 2025 www.albia.es