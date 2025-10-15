María José Sánchez Couto

Falleció a los 60 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy miércoles a las nueve y media de la mañana. Sepelio: Hoy miércoles con salida a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: Hoy miércoles a las siete y media de la tarde en la iglesia de Santa María de Caranza. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Ferrol, 15 de octubre de 2025 www.albia.es