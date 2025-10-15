Mi cuenta

María del Carmen Blanco Fernández

(Marujita Blanco) (Viuda de Don Julio Varela Feal)

Falleció el día 13, a los 93 años de edad, confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las seis menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de San Julián de Mugardos. Funeral: De cuerpo presente. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene).

Mugardos, 15 de octubre de 2025 S.F. Vilar do Colo