Andrés Carlos Juan das Seijas

(Viudo de Doña María Carmen Carballo López)

Falleció a los 84 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy a las doce y media del mediodía en el crematorio Albia Ferrol y posteriormente se depositarán las cenizas en el cementerio de Santa María de Xermade, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2. Nota: No se reciben flores.

Ferrol, 15 de octubre de 2025 www.albia.es