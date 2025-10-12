Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Encarnación Ferreiro Vigo

Viuda de José de Outeiro

Falleció a los 89 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Se oficiará a las CUATRO Y MEDIA de la tarde una celebración de la palabra en la capilla del tanatorio. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cinco y cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa Cecilia. 

Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Narón, 12 octubre de 2025 - www.albia.es