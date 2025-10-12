María Encarnación Ferreiro Vigo

Viuda de José de Outeiro

Falleció a los 89 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Se oficiará a las CUATRO Y MEDIA de la tarde una celebración de la palabra en la capilla del tanatorio. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cinco y cuarto de la tarde. Cementerio: Parroquial de Santa Cecilia.

Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Narón, 12 octubre de 2025