María Pilar Lence Casanova
(Viuda de Don César Coira Vidal)
Falleció, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral: Hoy sábado a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Sta. Cecilia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.
Narón, 11 de octubre de 2025 www.albia.es