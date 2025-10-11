Mi cuenta

María Pilar Lence Casanova

(Viuda de Don César Coira Vidal)

 Falleció, a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral: Hoy sábado a las ocho de la tarde en la iglesia parroquial de Sta. Cecilia. Capilla ardiente: Tanatorio-crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Narón, 11 de octubre de 2025 www.albia.es