María Asunción Carballeira González

(Maruja)

Falleció en el día de ayer, a los 91 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral: A continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Neda. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Neda, 10 de octubre de 2025