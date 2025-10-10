Mi cuenta

Claudio Pérez Fernández

Falleció en el día de ayer, a los 72 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy viernes a las doce y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy viernes con salida de la capilla ardiente a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: A continuación del sepelio, en la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias. Capilla Ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº5.

Ferrol, 10 de octubre de 2025 www.albia.es