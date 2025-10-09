José Manuel Espantoso Díaz
Falleció en Narón, el día 8 de octubre de 2025, a los 73 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy jueves, con salida del tanatorio a las tres y cuarto de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Igrexafeita. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa María de Igrexafeita. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2, Ferrol.
Narón, 9 de octubre de 2025 Tanatorio San Lorenzo