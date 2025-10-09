Isabel Josefa González Novo

(Viuda de Don José Deus Filgueira)

Falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto del mediodía. Cementerio: Municipal de Catabois. Iglesia: Parroquial de San Pablo de Catabois, Ferrol. Funeral: A continuación del sepelio, en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

