José Carballo Fabal

(O Gemelo, viudo de Doña Manuela Gayo Gato)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. 

Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las seis menos cuarto de la tarde. 

Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa Cruz do Salto. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene). 

Pésames: tanatorio@sfvc.es

Sta. Cruz (Cabanas), 8 de octubre de 2025 S.F. Vilar do Colo