José Carballo Fabal
(O Gemelo, viudo de Doña Manuela Gayo Gato)
Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso.
Sepelio: Hoy miércoles. Salida del cortejo fúnebre: A las seis menos cuarto de la tarde.
Cementerio e iglesia: Parroquiales de Santa Cruz do Salto. Funeral: A continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene).
Pésames: tanatorio@sfvc.es
Sta. Cruz (Cabanas), 8 de octubre de 2025 S.F. Vilar do Colo