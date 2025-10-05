Sofía Villamar Lamas

(Viuda de Don Vicente Doce Ramonde)

Falleció el día 3 de octubre habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las doce menos cuarto de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois-Ferrol. Funerales: Mañana lunes a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº2. www.albia.es Tel.981 33 04 27

