Josefa María Carballo Dopico
(Maruja, muller incansable, traballadora e coidadora dos seus)
Finou o día de onte, ós 90 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos l D.E.P.
lA súa familia. Prega unha oración polo seu eterno descanso. Cremación: Na intimidade familiar. Saída do cortexo fúnebre: Hoxe, domingo as cinco da tarde. Cemiterio: Municipal de Fene. Funeral: A continuación na igrexa de San Salvador de Fene. Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6. Ferrol.
Fene, 5 de outubro de 2025 Servisa