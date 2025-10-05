Mi cuenta

Josefa María Carballo Dopico

(Maruja, muller incansable, traballadora e coidadora dos seus)

Finou o día de onte, ós 90 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos l D.E.P.

lA súa familia. Prega unha oración polo seu eterno descanso. Cremación: Na intimidade familiar. Saída do cortexo fúnebre: Hoxe, domingo as cinco da tarde. Cemiterio: Municipal de Fene. Funeral: A continuación na igrexa de San Salvador de Fene. Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6. Ferrol.

Fene, 5 de outubro de 2025 Servisa