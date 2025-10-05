José Permuy Dobarro

(Pepe o Muiñeiro - Almacén de Piensos San Marcos - Viudo de Engracia Divina López Piñeiro)

Falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las seis de la tarde. Cementerio: Vecinal de Sillobre. Funeral: A continuación en la iglesia parroquial de Sta. Marina de Sillobre. Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Sillobre - Fene, 5 de octubre de 2025