Fernando Romalde Tellado

(Viuda Doña María Luisa Paleo)

Falleció en Ferrol, el día 4 de octubre de 2025, a los 80 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias mañana lunes, con salida del tanatorio a las doce del mediodía, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará mañana lunes, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores.

Ferrol, 5 de octubre de 2025 Tanatorio San Lorenzo