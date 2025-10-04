María Ángela Martínez Meizoso

(Angelita) (Viuda de Don Benigno Dopico Vilaboy)

Falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois (Ferrol). Funerales:A continuación del sepelio en la iglesia parroquial del Socorro. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 4 de octubre de 2025 www.albia.es