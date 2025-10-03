Mi cuenta

Manuela Martínez Pérez

(Lola da Garita)

 Falleció, a los 86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy viernes, con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio: Parroquiales de Santa Mariña do Monte. Funeral: De cuerpo presente en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

San Sadurniño, 3 de octubre de 2025 www.albia.es