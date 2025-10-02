Mi cuenta

Darío Carreira Souto

(Jubilado de Astano)

Falleció, a los 71 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Incineración: Hoy jueves, a las doce y media del mediodía en el crematorio Albia Ferrol. Funeral: De exequias hoy jueves, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Salvador de Serantes. Capilla ardiente: Tanatorio - crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Mugardos, 2 de octubre de 2025 www.albia.es