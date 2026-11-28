Las locales, celebrando una diana en Esteiro Daniel Alexandre

Y el Valdetires duerme un poco más cerca del liderato. Las de Manuel Lombardía solventaron con nota el duelo por la segunda posición en el derbi gallego dirimido en Vilalba. Un importante triunfo por 2-6 ante la “plantilla más compensada de la categoría y candidata al cien por cien a jugar el playoff”, señalaba el preparador en la previa.

Las verdes firmaron el sobresaliente en todas las facetas del juego, consiguiendo irse al descanso con un 0-2 –con dianas de Carol Senra y Dani– que bien podía haber sido mucho más abultado. “Fallamos muchas ocasiones”, relataba el entrenador. Y con esto en mente, y sabiendo que para nada el duelo estaba resuelto, Lombardía solicitó igual o más intensidad a las suyas en el segundo tiempo. Y cumplieron.

“Lo hicimos a rajatabla”, confesaba el preparador “hasta ponernos con el 0-5”. Era el minuto 33 y el Vilalba ya había puesto sobre la pista el juego de cinco, con el que firmaron dos dianas, si bien también las ferrolanas lograban dos tantos en esta situación –la de la propia Domingos y otra de Carol Senra–.

Una pequeña relajación que en absoluto hizo peligrar la victoria ferrolana y “nos traemos tres puntos para Ferrol que son importantes”, señala un Lombardía que hace ya cuentas para el fin y el inicio del año. “Quedan tres partidos hasta Navidad y hay que intentar sacar los nueve puntos como sea e irnos tranquilas y en la mejor posición posible”, apunta, animando también a la afición a ver esta gesta en directo en sus duelos en Esteiro.