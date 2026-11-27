Rio Matsuki, durante el pasado encuentro disputado en Esteiro Daniel Alexandre

El Valdetires Ferrol no se quiere bajar de la ola en la que está subido. Después de sumar su octava victoria consecutiva, ahora afronta un derbi frente a un Grupo Forma-T Vilalba que está un puesto por encima del cuadro ferrolano (19.00 horas, en el Municipal de Vilalba).

Este partido entre ambas escuadras será muy especial por esa rivalidad que hay y por estar en juego esa segunda plaza en la clasificación, un lugar al que esperan saltar las de Manu Lombardía. Con todo, no será una tarea sencilla, pues como apuntó el preparador, su rival “es uno de los equipos que tiene la plantilla más compensada de la categoría, además de que ambos nos conocemos muy bien”, dijo.

No en vano, añadió que “nosotras tenemos nuestras armas para hacerles daño. Esperamos conseguir los tres puntos y continuar con nuestra racha de resultados que es muy positiva para el equipo porque nos ayuda a competir al máximo y a estar con una buena actitud”. Aun así, el técnico lucense reclamó a las suyas paciencia, ya que “los partidos no duran cinco ni diez minutos. Tenemos que estar concentradas durante los cuarenta para sacar algo positivo en un partido que será muy bonito para la gente de Ferrol por la cercanía. Esperamos traernos los tres puntos para casa”, finalizó Lombardía.