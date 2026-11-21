Las jugadoras del Valdetires celebran uno de los goles Daniel Alexandre

El Valdetires Ferrol volvió a demostrar que no tiene límites al superar con claridad al Meigas (4-1). Desde el inicio del partido se pudo ver a un conjunto ferrolano que fue a buscar la victoria, apretando muy arriba y llevando el peligro en el los primeros compases ante un Meigas que se defendía como podía. Tal fue la avalancha que las de Lombardía sólo avisaron una vez por medio de Rio Matsuki, porque, a la segunda oportunidad clara, un robo de balón de Tere tras un error de Carmen Domínguez, propició una contra que culminó Mariña.

Ese tanto pareció despertar un poco al cuadro visitante, que trató de responder por medio de Federica Silvera, pero se topó con una mano prodigiosa de Suzan Bezerra. Ahí, se abrió un pequeño intercambio que se encargó de cerrar Mariña con una grandísima jugada individual. Tras eso, el Valdetires buscó el tercero con ahínco, pero al final de la primera mitad, el Meigas recortó por medio de Yaiza Otero.

Eso les dio energías renovadas para intentar igualar en la segunda parte, pero ni las locales ni las visitantes eran capaces de encontrar el camino del gol a pesar de las múltiples ocasiones. Así pasaron los minutos, en los que los dos conjuntos se lamentaban de las ocasiones falladas hasta que apareció Mariña para completar su 'hat trick'. El Meigas arriesgó y se topó con un gol de Suzan, que selló la victoria local.