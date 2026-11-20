Las locales, celebrando el triunfo en el trofeo nacional Cedida

El preparador Manu Lombardía anima a toda a la afición a llenar un pabellón de Esteiro en el que el Valdetires puede seguir prolongando su gran inicio de campaña y ser testigos de cómo las verdes suman y siguen. Y es que la formación ferrolana recibe en la tarde del sábado –18.00 horas– a un Meigas ante el que esperan firmar la octava victoria consecutiva, afianzándose más en la zona nobel del grupo uno y apretando a un Marín y un Vilalba que están sólo a tres puntos.

Un Valdetires con orden, goles y victoria para seguir en la Copa de la Reina Más información

Un duelo que ambas formaciones reeditan poco después del que ya protagonizaron con motivo de la Copa de la Reina, a principios de septiembre, y en el que las de la ciudad naval se impusieron a las de Ames por un 0-2 que pudo ser mucho más abultado. Con esta ventaja de inicio, el preparador quiere seguir “haciéndonos fuertes en casa” y asimismo seguir sacando partido de un juego de estrategia que tan buenos resultados le está dando a las de Lombardía.

El Valdetires se prepara para tapiar las salidas de Esteiro para que no vayan los tres puntos en un duelo en el que no podrá contar con la presencia de la internacional Dani, ni de sus lesionadas de larga duración.