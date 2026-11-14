El Valdetires resuelve con autoridad un nuevo triunfo (1-13)

Rio Matsuki anotó dos goles para la escuadra de la ciudad naval Daniel Alexandre

No hay quien le tosa al Valdetires Ferrol, que frente en su visita a El Gaitero Rodiles encadenó su séptima victoria en el campeonato liguero. De ahí que vaya a hacer frente a un tramo de campeonato en el que se va a enfrentar a alguno de los rivales llamados a estar en la parte alta de la clasificación en la tercera plaza, con sus opciones de clasificarse para los playoffs de ascenso a Primera intactas.

A pesar del triunfo, las cosas no empezaron bien para la escuadra que prepara Manu Lombardía. Porque una acción de saque de centro, que la escuadra de la ciudad naval ya tiene ensayada, salió mal y, por contra, la formación que ejercía de local aprovechó esa ocasión que tuvo para marcar y adelantarse... aunque fuese un espejismo.

A base de paciencia, el Valdetires se puso por delante en el marcador, fue aumentando su distancia y rotando jugadoras para no cargar de minutos a sus efectivos. De ahí que el final de partido fuese plácido para el conjunto ferrolano.