La racha del Valdetires Ferrol se pone a prueba contra El Gaitero Rodiles

Carol Senra trata de superar a una defensora del Teidaya A Daniel Alexandre

Después de una semana mágica con victoria en la Copa de la Reina y en liga, el Valdetires Ferrol quiere prolongar ese buen momento y su racha de victorias frente a un El Gaitero Rodiles que no le pondrá las cosas fáciles (18.45 horas, en el pabellón Manuel Busto).

Y es que como avisó el preparador Manuel Lombardía “nos medimos a un filial, algo que siempre suele complicado”, indicó y añadió que “esta vez, en lugar de preocuparnos por ellas, tenemos que centrarnos en nosotras mismas e intentar llevar el peso del encuentro, como hicimos la semana pasada”. Además, esa racha de siete triunfos seguidos seguro que ayuda a asumir ese control del juego y poder usarlo a su antojo para apretar más cuando sea necesario o proponer un encuentro más tranquilo si el resultado es a favor.

Asimismo, el técnico lucense señaló la importancia de la estrategia, pues “por todo lo que vimos y por la defensa que plantean, tanto los saques de esquina como los de banda en campo contrario serán muy importantes y pueden decidir el partido”. Si sus jugadoras aciertan en esas acciones, algo que le está costando un poco, los tres puntos estarán más cerca y así pueden preparar con más tranquilidad los siguientes duelos ante equipos de la zona alta de la clasificación.