El Valdetires encadena ante el Teidaya A su séptima victoria

La japonesa Rio Matsuki intenta llevarse la pelota ante una rival Daniel Alexandre

Suma y sigue el Valdetires Ferrol, que frente al Teidaya A canario encadenó su séptima victoria, resultado que le permite mantener la tercera plaza de la clasificación. Tras derrotar el pasado miércoles al Aldelis Zaragoza –un rival de Primera División– en la Copa de la Reina, la escuadra de la ciudad naval volvió al torneo de la regularidad, en el que espera acabar la primera fase entre los cuatro primeros para, de esta manera, luchar por el ascenso a la élite nacional.

Casi la mitad del período inicial aguantó la formación insular sin que el marcador se moviese. Sin embargo, la escuadra local anotó dos goles que allanaron su camino hacia la victoria. De hecho, la segunda parte discurrió de una manera mucho más cómoda para los intereses de la formación que dirige Manu Lomardía, que empezaron a enlazar goles hasta acabar con una diferencia que no deja lugar a las dudas de la diferencia entre ambos.