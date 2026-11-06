El Valdetires Ferrol espera cerrar su semana perfecta con victoria

Dany Domingos realiza un disparo a puerta en el encuentro del pasado miércoles Daniel Alexandre

El Valdetires Ferrol quiere prolongar el estado de felicidad en el que se encuentra después de eliminar al Aldelis Zaragoza de la Copa de la Reina y sumar así su sexta victoria seguida. Ahora, el conjunto de la ciudad naval quiere cerrar esta semana venciendo al Club Deportivo Teidaya “A” para seguir asentado en los puestos altos de la clasificación y continuar con su sueño de regresar a la máxima categoría nacional (20.00 horas, en Esteiro).

Con todo, para conseguir esos objetivos, el conjunto dirigido por Manuel Lombardía no se puede despistar ni un segundo. Sabe que en Segunda División cualquier equipo te puede dar una sorpresa, por lo que el técnico pide concentración e intensidad a sus pupilas, que aunque están cansadas por el esfuerzo del pasado miércoles, saben que tienen que dar un paso al frente contra un rival que se encuentra en los puestos de descenso, pero que es muy peligroso.

Atlético Torcal, el siguiente escollo del Valdetires Ferrol Más información

A priori, por la diferencia clasificatoria, el Valdetires parte con esa ventaja sobre el papel, pero no servirá de nada si no se entrega al cien por cien. Eso es lo que espera el técnico lucense, que asegura que trabajó varias defensas y diversas jugadas de estrategias para crear daño a un rival que ya encajó varios goles de esa manera. Además de las bajas de Male y Mara, se une la duda de Valeria Montero, que se hizo un esguince en el penúltimo entrenamiento.