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Valdetires Ferrol

Atlético Torcal, el siguiente escollo del Valdetires Ferrol

Esta eliminatoria, que está prevista para los días 19 y 20 de enero, se disputará a partido único en Esteiro

Iago Couce
Iago Couce
05/11/2026 13:28
Pabellón de Esteiro Copa de la reina Valdetires contra Aldelis Zaragoza
Irene Cela rematando un balón en el duelo copera ante el Aldelis Zaragoza
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Casi sin tiempo para asimilar ese éxito logrado el pasado miércoles tras superar al Aldelis Zaragoza después de un partido mágico, el Valdetires Ferrol se despertó esta mañana con la ilusión de saber cuál sería su próximo rival en la Copa de la Reina. 

Después del sorteo llevado a cabo en la Federación, en el que sólo estaban dos equipos de Segunda (el Leganés y el cuadro de la ciudad naval), la suerte deparó que el Nueces de Ronda Atlético Torcal, un equipo malagueño de la máxima categoría nacional, sea el que visite Esteiro para disputar los octavos de final, previstos para los días 19 y 20 de enero de 2027. Además, al igual que en dieciseisavos, todo se decidirá en un único partido.

Sin duda, este enfrentamiento será más complicado que el vivido en la pasada ronda, pues se trata de un equipo que ocupa la novena posición en la clasificación. Así, la motivación que tendrán las pupilas de Manuel Lombardía será mayor, ya que quieren seguir sumando alegrías en una competición copera que siempre guarda muchas sorpresas.

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