El Valdetires Ferrol le da su primer sorbo a la Copa de la Reina (4-2)

Valeria Montero trata de rematar un balón Daniel Alexandre

El Valdetires Ferrol suma y sigue. El conjunto de la ciudad naval supera Aldelis Zaragoza en esta primera ronda de la Copa de la Reina y encadena su sexta victoria seguida.

Sin ningún tipo de miedo y respeto salió el Valdetires en su pista, demostrando que quería más que su rival pasar a la siguiente ronda del torneo del KO. Desde el inicio propuso un juego muy rápido y dinámico, en el que todo el peligro recaía en una Dany Domingos que a punto estuvo de hacer el primero, pero su disparo se marchó ligeramente desviado. Esa ocasión dio más confianza al cuadro de Manuel Lombardía, que redobló sus esfuerzos en ataque.

Eso se tradujo en más dominio que llevó, como no podía ser de otra manera, al primer tanto, obra de Rio Matsuki. La nipona presionó muy alto la salida de balón del conjunto maño, robó, encaró a su par y con un potente disparo batió a Izarbe Tricas.

Ese tanto supuso un duro golpe para las visitantes, que a punto estuvieron de encajar el segundo, pero Dany falló cuando tenía todo a favor. Sin duda, la carta de presentación no podía ser mejor para el equipo de la ciudad naval. Slo le faltaba tener un poco más de acierto en ataque para que fuese perfecto.

Y es que en defensa estaban espectaculares, hasta el punto de que Suzan Becerra apenas tuvo que intervenir, pues no tuvo mucho peligro más allá de un lanzamiento lejano de Belén Checa que se marchó muy desviado. Pasaban los minutos y la situación seguía siendo la misma, por lo que el técnico visitante tuvo que parar el partido y replantearse su estrategia.

Y le salió bien, ya que tras el tiempo muerto su equipo generó más oportunidades, pero sin llegar a materizarlas porque así lo impidió Suzan con varios paradones. Pero tras una pérdida de balón en campo contrario, el Zaragoza salió rápidamente a la contra con Marina como punta de lanza. La maña se marchó en velocidad de todas las jugadoras ferrolanas, levantó la cabeza y puso un centro medido para que Claudia remachase en el segundo palo para poner el empate en el marcador.

El encuentro volvía a la casilla de salida, pero de una manera distinta, ya que ahora ambos equipos creaban muchas ocasiones, por lo que la puntería era necesaria y eso fue la que tuvo Julia para poner el 1-2 al borde del descanso tras una nueva pérdida en la salida de balón.

Tras la reanudación, se vio a un Valdetires más intenso y que buscó cuidar más la posesión para no regalar más de lo que lo había hecho. Así, decidió conservar más la bola y aprovechar la situación más favorable para hacer daño. Así llegó un claro disparo de Carol Senra que no fue gol debido a una mano prodigiosa de Izarbe.

A pesar de ese lamento, el equipo ferrolano siguió apretando y creyendo para conseguir un premio que llegó en forma de gol de Dany Domingos. Ese tanto encendió a Esteiro y a sus compañeras, que siguieron mordiendo y eso trajo más frutos, porque llegó el tercero, obra de una Valeria Montero que fue la más lista de clase al aprovechar un balón suelto en el área.

Todavía quedaba partido por disputarse, pero el cuadro naval quería más. Estaba crecido y su rival hundido, por lo que querían aprovechar para ampliar la diferencia, pero sin arriesgar demasiado. Por ello, volvió a su juego con control. El técnico visitante, para romperlo, apostó por el de cinco, pero le salió mal, ya que en la primera jugada, Irene Cela se hizo con el balón y puso el 2-4. Aun así, tocaba resistir y eso fue lo que hizo el Valdetires para llevarse la victoria.