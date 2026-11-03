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Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol, con la ilusión por las nubes para este duelo copero

Las de Lombardía reciben en Esteiro al Zaragoza

Redacción Ferrol
03/11/2026 23:08
Pb de Esteiro Valdetires contra Txantres
Un momento del duelo contra el Txantrea
Daniel Alexandre
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COLIMA 620v2
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El Valdetires vuelve a la Copa de la Reina y lo hace ahora recibiendo a una de las formaciones de Primera División que entran en liza en el trofeo estatal, un Aldelis Zaragoza que querrá demostrar su categoría superior (20.00 horas, Esteiro). 

El conjunto de Manuel Lombardía llega en una gran dinámica, tras vencer sus últimos cinco encuentros de manera consecutiva. Además, lo hizo con contundencia y demostrando que puede pelear contra cualquier equipo que se le ponga por delante.

Ahora, las jugadoras del cuadro de la ciudad naval quieren ponerse a prueba contra un rival que juega en la división en la que quieren estar el próximo año, y que buscará avanzar en el torneo del KO para dar minutos a las menos habituales.

 Con todo, eso no les importa a las de Manuel Lombardía, pues cuentan con la ventaja de jugar en casa, ante su público, y tendrán la motivación por las nubes para tratar de dar la sorpresa y seguir avanzando en esta competición, sobre todo tras el varapalo de quedar eliminadas de manera tempranera en la Copa Galicia. Por ello, quiere desquitarse y soñar con superar al Zaragoza.

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