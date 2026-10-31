El Valdetires Ferrol sigue en racha y enlaza su quinta victoria (2-7)

El cuadro local, durante el partido contra Txantres Daniel Alexandre

Suma y sigue el Valdetires Ferrol, que encadenó frente al Mioño su quinta victoria y eso le hace auparse a la tercera plaza de la clasificación. A pesar de que el cuadro rival se adelantó dos veces en el marcador en los primeros minutos, la escuadra de la ciudad naval mostró una solidez que le permitió darle la vuelta a esta desventaja e irse al descanso con tres tantos de renta, lo que le hacía tener la victoria encarrilada.

En la segunda parte, la formación ferrolana no tuvo más que mantenerse bien plantada en su parcela defensiva ante un oponente que apenas fue capaz de crearle peligro. Todo lo contrario que el Valdetires, que aprovechó dos de sus llegadas a la portería contraria para conseguir un par de goles más y dar forma definitiva a un triunfo que le permite ampliar su buena racha.