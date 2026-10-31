Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol sigue en racha y enlaza su quinta victoria (2-7)

El cuadro ferrolano derrotó al Mioño y se aúpa a la tercera plaza de la clasificación

Redacción Ferrol
31/10/2026 22:21
Pb de Esteiro Valdetires contra Txantres
El cuadro local, durante el partido contra Txantres
Daniel Alexandre
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Suma y sigue el Valdetires Ferrol, que encadenó frente al Mioño su quinta victoria y eso le hace auparse a la tercera plaza de la clasificación. A pesar de que el cuadro rival se adelantó dos veces en el marcador en los primeros minutos, la escuadra de la ciudad naval mostró una solidez que le permitió darle la vuelta a esta desventaja e irse al descanso con tres tantos de renta, lo que le hacía tener la victoria encarrilada.

En la segunda parte, la formación ferrolana no tuvo más que mantenerse bien plantada en su parcela defensiva ante un oponente que apenas fue capaz de crearle peligro. Todo lo contrario que el Valdetires, que aprovechó dos de sus llegadas a la portería contraria para conseguir un par de goles más y dar forma definitiva a un triunfo que le permite ampliar su buena racha.

mioño  2-7  valdetires ferrol
Mioño: Saelia; Elaia, Amelia, Andrea, María del Carmen –equipo titular–, Sirley; Laura, Carmila, Vera, Ainize, Leira e Ithaisa.
Valdetires Ferrol: Suzan Bezerra; Danny Domingos, Tere, Rio Matsuki, Mariña Castro –equipo titular–, Sheyla; Laura García, Iria Santos, Valeria, Irene Cela y Mery.
Goles: 1-0, min. 4: Camila; 1-1, min. 5: Iria Santos; 2-1, min. 11: Leire; 2-2, min. 11: Iria Santos; 2-3, min. 14: Saelia, en propia puerta; 2-4, min. 18: Mery; 2-5, min. 18: Mery; 2-6, min. 24: Tere; 2-7, min. 37: Tere.
Árbitros: Navamuel Fernández y Gutiérrez Barrientos. Mostraron tarjetas amarillas a las locales Ithaisa y Leira y a la visitante Valeria.
Cancha: Peru Zaballa.
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620