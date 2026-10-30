El Mioño puede ser la quinta víctima consecutiva de las jugadoras del Valdetires Ferrol

Carol, a la derecha no podrá formar con sus compañeras Daniel Alexandre

En casa o fuera, el Valdetires Ferrol está mostrando todas sus credenciales para finalizar la fase regular de Segunda División entre los mejores equipos. Las de Manuel Lombardía afrontan un nuevo choque a domicilio y lo hacen, además de por los lógicos tres puntos, por sumar una “manita” de partidos ganando y que le han servido a las verdes para situarse por merecimiento propio en puestos de playoff.

Las ferrolanas se desplazan a la pista del Mioño cántabro –20.00 horas, Peru Zaballa–, un rival conocido con un grupo joven y en el que destacan las internacionales de base Andrea Ramírez y la meta Saelia López. “Es un equipo muy correoso en su pista”, señala el preparador, que, a diferencia de las ferrolanas, viene de encadenar tres malos resultados que le hacen figurar en la duodécima posición.

“Sin duda querrán sacar los puntos en su cancha si quieren estar arriba”, añade. El grupo verde acude con las ideas claras sobre lo qué quiere hacer, con una motivación extra por un posible quinto triunfo en el que la única ausencia será Carol.