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Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol se hace fuerte ante los problemas para ganar al Txantrea (6-4)

El cuadro de Manu Lombardía, tras un inicio discreto, dio su mejor nivel en la segunda parte

Redacción Ferrol
24/10/2026 22:35
Pb de Esteiro Valdetires contra Txantres
Carol Senra fue una de las goleadoras del Valdetires Ferrol
Daniel Alexandre
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A pesar de todas las dificultades que tuvo en los días previos al partido y durante el mismo encuentro, el Valdetires cosechó una valiosa victoria sobre el Txantrea que le permite seguir en las plazas que al final de la liga regular permiten jugar los playoffs de ascenso a Primera. El cuadro de la ciudad naval, a pesar de no completar una buena primera mitad, consiguió irse al descanso por delante en el marcador y eso le dio tranquilidad de cara a la segunda.

Después del intermedio, la escuadra dirigida por Manuel Lombardía se ciñó a lo que había preparado y, a pesar de que el rival demostró por qué es una de las formaciones llamadas a estar en la zona alta de la tabla clasificatoria, poco a poco fue aumentando su ventaja en el marcador. Así, cuando quedaban diez minutos para el final, el equipo local tenía cuatro tantos de ventaja.

A pesar de que la relajación en la que el Valdetires Ferrol cayó entonces le costó dos goles, enseguida se repuso para acabar consiguiendo una victoria que lo refuerza con vistas al futuro.

valdetires ferrol  6-4  txantrea
Valdetires Ferrol: Sheyla; Danny Domingos, Mery, Rio Matsuki, Mariña –equipo titular–, Laura García, Carol Senra, Iria Santos, Valeria y Tere.
Txantrea: Nahia; Nerea, Carmen, Ana, Ainhoa –equipo titular–, Amaia Martínez, Amaia Sanz, Sanesteban, Andrea, Urtasun y Saioa.
Goles: 1-0, min. 19: Tere; 2-0, min. 23: Rio Matsuki; 2-1, min. 23: Ana; 3-1, min. 25: Carol Senra; 4-1, min. 27: Iria Santos; 5-1, min. 28: Valeria; 5-2, min. 32: Ana; 5-3, min. 33: Tere, en propia puerta; 6-3, min. 35: Mariña; 6-4, min. 40: Nerea.
Árbitros: Araújo y Tovar Rodríguez. Mostraron tarjetas amarillas a las locales Mery y Mariña y a la visitante Saioa.
Cancha: Esteiro.
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