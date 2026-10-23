Unas circunstancias complicadas para que el Valdetires Ferrol saque lo mejor de sí mismo

Danny no ha podido entrenar con regularidad esta semana Daniel Alexandre

Con una racha de tres triunfos consecutivos en las cinco primeras jornadas ligueras, en las que el Valdetires sólo ha sufrido un traspié, el grupo de Manuel Lombardía puede empezar a creerse que “le pueden ganar a cualquier rival cuando estamos bien”, apunta el propio técnico.

Desde la cuarta posición que le otorgan sus diez puntos, las ferrolanas reciben al Txantrea –18.00 horas, Esteiro– y lo hacen en un partido en el que tendrán que dar el máximo tras una semana complicada. Con Carol e Iria entrenando al margen y con Danny tocada e Irene enferma, la preparación de este duelo ha sido más difícil que los anteriores.

“Pero ante las adversidades es cuando suele salir lo mejor de cada grupo”, apunta Lombardía, que no podrá contar con Susan por sanción ni la citada Irene. Unos contratiempos a superar en un grupo en el que su técnico confía plenamente “en que saquen el partido adelante y el más tres en casa, que reforzaría aún más al grupo”. Velocidad al balón, calma y utilizar bien la estrategia serán algunas de las claves para ganar.