Triunfo importante de un Valdetires Ferrol en ascenso (1-2)

Foto de familia del Valdetires tras un encuentro Cedida

No era un desplazamiento fácil, pero el Valdetires lo sacó adelante. El conjunto de la ciudad naval logró traerse los tres puntos a Ferrol después de superar a un combativo Lacturale Orvina (1-2).

Con la misión de conseguir la victoria a toda costa, el cuadro entrenado por Manuel Lombardía buscó ser protagonista en el encuentro, frente a un equipo local que buscaba presionar muy arriba. Esa situación le creó ciertos problemas a las verdes, pero tras varios ajustes fueron capaces de solventarlos y generar varias ocasiones, pero no tuvieron la puntería necesaria.

Esa precisión llegó en la segunda parte, gracias a Iria Santos y Rio Matsuki, que batieron a Naroa Carro e hicieron justicia a lo visto en la pista. Sin embargo, el Valdetires tuvo que sufrir para ganar, pues expulsaron a Suzan y eso lo aprovechó su rival para recortar distancias. Ahí empezó un ejercicio de resistencia que el cuadro ferrolano superó para ganar el duelo.