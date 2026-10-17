Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdetires Ferrol

Triunfo importante de un Valdetires Ferrol en ascenso (1-2)

El cuadro de la ciudad naval tuvo la puntería necesaria ante un Lacturale Orvina muy combativo

Redacción Ferrol
17/10/2026 21:44
Foto de familia del Valdetires tras un encuentro
Foto de familia del Valdetires tras un encuentro
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

No era un desplazamiento fácil, pero el Valdetires lo sacó adelante. El conjunto de la ciudad naval logró traerse los tres puntos a Ferrol después de superar a un combativo Lacturale Orvina (1-2). 

Con la misión de conseguir la victoria a toda costa, el cuadro entrenado por Manuel Lombardía buscó ser protagonista en el encuentro, frente a un equipo local que buscaba presionar muy arriba. Esa situación le creó ciertos problemas a las verdes, pero tras varios ajustes fueron capaces de solventarlos y generar varias ocasiones, pero no tuvieron la puntería necesaria. 

Esa precisión llegó en la segunda parte, gracias a Iria Santos y Rio Matsuki, que batieron a Naroa Carro e hicieron justicia a lo visto en la pista. Sin embargo, el Valdetires tuvo que sufrir para ganar, pues expulsaron a Suzan y eso lo aprovechó su rival para recortar distancias. Ahí empezó un ejercicio de resistencia que el cuadro ferrolano superó para ganar el duelo. 

Lacturale Orvina 1-2 Valdetires Ferrol

Lacturale Orvina: Naroa Carro; Rebeca Contin, María Oficialdegui, Josenita Souza, Maialen Pérez –equipo inicial–, Irati Oneca, Naiaria San Martín, Iradi Martínez, Cristina Bariain, Alazne Garcés y Leire Fernández. 

Valdetires Ferrol: Suzan Bezerra; Dany Domingos, Irene Cela, Tere Pereiro, Rio Matsuki –equipo inicial–, Sheyla Rivera, Carol Senra, Iria Santos, Valeria Montero, Mery Lence y Mariña Castro.

Goles: 0-1, min.29: Iria Santos; 0-2, min.31: Rio Matsuki: 1-2, min.34: Rebeca Contin. 

Árbitros: David Pascualena y Pablo Leoz. Expulsaron con roja directa a Suzan Becerra. Amonestaron a Irati Oneca y a Dany Domingos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620