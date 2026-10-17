Triunfo importante de un Valdetires Ferrol en ascenso (1-2)
El cuadro de la ciudad naval tuvo la puntería necesaria ante un Lacturale Orvina muy combativo
No era un desplazamiento fácil, pero el Valdetires lo sacó adelante. El conjunto de la ciudad naval logró traerse los tres puntos a Ferrol después de superar a un combativo Lacturale Orvina (1-2).
Con la misión de conseguir la victoria a toda costa, el cuadro entrenado por Manuel Lombardía buscó ser protagonista en el encuentro, frente a un equipo local que buscaba presionar muy arriba. Esa situación le creó ciertos problemas a las verdes, pero tras varios ajustes fueron capaces de solventarlos y generar varias ocasiones, pero no tuvieron la puntería necesaria.
Esa precisión llegó en la segunda parte, gracias a Iria Santos y Rio Matsuki, que batieron a Naroa Carro e hicieron justicia a lo visto en la pista. Sin embargo, el Valdetires tuvo que sufrir para ganar, pues expulsaron a Suzan y eso lo aprovechó su rival para recortar distancias. Ahí empezó un ejercicio de resistencia que el cuadro ferrolano superó para ganar el duelo.
Lacturale Orvina 1-2 Valdetires Ferrol
Lacturale Orvina: Naroa Carro; Rebeca Contin, María Oficialdegui, Josenita Souza, Maialen Pérez –equipo inicial–, Irati Oneca, Naiaria San Martín, Iradi Martínez, Cristina Bariain, Alazne Garcés y Leire Fernández.
Valdetires Ferrol: Suzan Bezerra; Dany Domingos, Irene Cela, Tere Pereiro, Rio Matsuki –equipo inicial–, Sheyla Rivera, Carol Senra, Iria Santos, Valeria Montero, Mery Lence y Mariña Castro.
Goles: 0-1, min.29: Iria Santos; 0-2, min.31: Rio Matsuki: 1-2, min.34: Rebeca Contin.
Árbitros: David Pascualena y Pablo Leoz. Expulsaron con roja directa a Suzan Becerra. Amonestaron a Irati Oneca y a Dany Domingos.