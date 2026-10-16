Un Valdetires Ferrol en crecimiento se prueba contra el Orvina

El Valdetires encadena dos triunfos seguidos y aspira a conseguir el tercero Daniel Alexandre

El Valdetires Ferrol afronta otro desplazamiento largo en el que se tendrá que poner a prueba contra un Lacturale Orvina que está en la parte baja de la tabla y necesita sumar de tres para salir de esos puestos (18.30 horas, en el polideportivo Ezcaba).

Las de Manu Lombardía quieren continuar con su progresión en liga tras acumular dos victorias consecutivas frente al Juventud del Círculo Católico (0-11) y el Gran Canaria Teldeportivo (4-1). En esos encuentros, el cuadro ferrolano mostró una versión muy buena, tanto en ataque como en defensa, y será la que tenga que mostrar en este encuentro en Pamplona, en el que también deberán luchar contra el cansancio acumulado del viaje.

En este sentido, el técnico lucense comentó que “nos espera un desplazamiento largo, pero confiamos en que no nos afecte y tengamos un buen partido y nos traigamos los tres puntos para Ferrol”, indicó, al tiempo que añadió que “no será fácil porque jugamos contra un rival que tanto aprieta en tres cuartos de pista como defiende en bloque bajo. Estuvimos trabajando durante la semana para buscar maneras de hacerles daño en esas situaciones”.

Asimismo, también habló sobre las acciones de estrategia, asegurando que “la defienden de una manera un poco característica y también trabajamos sobre ello”. Y es que ese es otro de los puntos que podrá explotar el Valdetires para sumar su tercer triunfo seguido y mantener esa cuarta plaza que ocupa.

Con todo, para este partido, Lombardía tiene la duda de Dany Domingos que tiene molestias en el tobillo. Eso sí, el preparador aseguró que Mariña Castro ya está recuperada y dispondrá de minutos. El resto del equipo está en perfectas condiciones tras haber realizado una gran semana de entrenamientos.