Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Valdetires Ferrol

El Rugby Ferrol sénior regresa a A Malata después de un año exiliado

El conjunto ferrolano recibe al Pontevedra Rugby Club en su estreno en casa

Redacción Ferrol
16/10/2026 20:14
Imagen del partido que disputaron el equipo de la categoría M14 del Rugby Ferrol
Imagen del partido que disputaron el equipo de la categoría M14 del Rugby Ferrol
Daniel Alexandre
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Más de un año después, el Rugby Ferrol sénior volverá a su casa, regresa a un campo de A Malata que ya está en perfectas condiciones para su práctica deportiva como bien pudo comprobar el equipo M14 contra el Vigo. Ahora, los mayores probarán el nuevo césped frente al Pontevedra Rugby Club (16.30 horas). 

Esta noticia es muy importante para el club de la ciudad naval, pues durante toda la temporada pasada se tuvo que desplazar a Culleredo para afrontar sus encuentros como local. En este sentido, la presidenta de la entidad, Marta Grandal, señaló que “xogar fóra da casa durante toda unha tempada supuxo un esforzo enorme para todo o cadro de xogadores e para a directiva. Volver xogar diante da nosa xente, no noso campo e sentir o apoio da bancada da Malata é o mellor impulso posible para encarar esta campaña”. 

Por ello, en esta vuelta a casa, animan a todos a acudir a presenciar este encuentro. Mientras tanto, el otro equipo de la comarca que también compite en esta categoría, el Fendetestas, jugará este domingo frente al Mareantes R.C. - Barbanza Clínica Mares R.C. a las 14.30 horas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620