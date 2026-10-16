El Rugby Ferrol sénior regresa a A Malata después de un año exiliado

Imagen del partido que disputaron el equipo de la categoría M14 del Rugby Ferrol Daniel Alexandre

Más de un año después, el Rugby Ferrol sénior volverá a su casa, regresa a un campo de A Malata que ya está en perfectas condiciones para su práctica deportiva como bien pudo comprobar el equipo M14 contra el Vigo. Ahora, los mayores probarán el nuevo césped frente al Pontevedra Rugby Club (16.30 horas).

Esta noticia es muy importante para el club de la ciudad naval, pues durante toda la temporada pasada se tuvo que desplazar a Culleredo para afrontar sus encuentros como local. En este sentido, la presidenta de la entidad, Marta Grandal, señaló que “xogar fóra da casa durante toda unha tempada supuxo un esforzo enorme para todo o cadro de xogadores e para a directiva. Volver xogar diante da nosa xente, no noso campo e sentir o apoio da bancada da Malata é o mellor impulso posible para encarar esta campaña”.

Por ello, en esta vuelta a casa, animan a todos a acudir a presenciar este encuentro. Mientras tanto, el otro equipo de la comarca que también compite en esta categoría, el Fendetestas, jugará este domingo frente al Mareantes R.C. - Barbanza Clínica Mares R.C. a las 14.30 horas.