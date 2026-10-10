El Valdetires Ferrol domina y gana su segundo duelo consecutivo (4-1)

Dany Domingos está siendo uno de los grandes refuerzos locales Daniel Alexandre

El Valdetires sigue sumando y lo sigue haciendo de tres por segunda semana consecutiva. Las de Manuel Lombarcía volvían a Esteiro tras el claro 0-11 en Burgos frente al Círculo Católico, un casillero de dianas que ayer en casa aumentaron con otros cuatro tantos.

El Valdetires Ferrol se eleva en Burgos para sumar con firmeza su primera victoria (0-11) Más información

Las ferrolanas se impusieron al Gran Canaria Teldeportivo en un partido que comenzó igualado y en el que las verdes decantaron la balanza a su favor, tras rematar Carol un saque de banda el minuto 4. Las de Lombardía enseñaban los dientes, pero no pudieron aumentar, de momento, esa mínima renta.

Sí que tuvo acierto su rival canario poco menos de diez minutos después, haciendo bueno un robo que anotase Foguel en el 13 (1-1). Una igualada con tiempo muerto local posterior y que sirvió a las de Lombardía, ya que poco después fue de nuevo Carol la que, con un pequeño y totalmente inintencionado espectáculo hizo el 2-1.

Con el tanto de la ferrolana, que aprovechó la situación adelantada de la meta visitante, se cayó y movió la portería, tocando en la pared posterior y comenzando a sonar una alarma que tuvo el juego detenido unos instantes, hasta que volvió el silencio propio de un pabellón. Faltaban tres minutos y con ese 2-1 se llegaría al descanso.

Suficiente

Una segunda parte en la que no tardó mucho el Valdetires en aumentar su renta, con la japonesa Matsuki Rio como gran protagonista. La nipona interceptó un pase de las canarias y avanzando hasta prácticamente la línea de penalti superó a dos jugadoras rivales y a la meta visitante para el 3-1 en el minuto 24.

El dominio del Valdetires entonces se hizo mayor, aunque con el Teldeportivo mostrando chispazos muy peligrosos, por lo que las ferrolanas nunca se relajaron. Mery, Carol o Dany no llegaron a concretar sus ocasiones durante una recta final en la que las ferrolanas se hicieron dueñas y señoras del balón. Llegó el nuevo premio para las de Lombardía, aprovechando un mal despeje de las canarias, con Irene Cela haciéndose con el balón y firmando el 4-1.

Un marcador que pudo ser mayor, si bien el Valdetires erró dos lanzamientos de doble penalti, con la portera visitante muy atenta. No se lamentó el equipo verde de estos fallos, ya que el marcador no se movió y pudo celebrar un nuevo triunfo para seguir en la zona noble.