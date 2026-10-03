El Valdetires Ferrol se eleva en Burgos para sumar con firmeza su primera victoria (0-11)

Las locales, tras su abultado triunfo Cedida

La primera victoria del Valdetires Ferrol en esta nueva campaña en Segunda División llegó desde Burgos. Tres puntos conseguidos a 500 kilómetros de distancia y que llegó con otra alegría para las de Manuel Lombardía.

Las verdes se impusieron al recién ascendido Juventud del Círculo Católico y lo hicieron aumentando su casillero de goles con la elevada cifra de once dianas, número que puede ser muy importante al final de la liga regular en caso de empates. Y, además, su lugar de tantos en contra quedó intacto, con un cero en este abultado marcador de la tercera jornada.

Si bien, el Valdetires no abrió la lata hasta la recta final del primer tiempo ante un rival que “sabíamos que nos lo iba a poner difícil”, señalaba el técnico, “teníamos que romper el partido de alguna manera y una de las posibilidades era con la estrategia. Metimos un gol así y nos abrió el camino”.

Fue, además, el primero de una Carol Senra especialmente acertada el sábado –se marchó con cuatro dianas– en un partido en el que el Valdetires siguió apretando para romperlo. Con el 0-2 y un tiempo muerto Lombardía le insistió a las suyas en mantener ese trabajo de pico y pala, marchándose al descanso con un 0-3.

En la segunda parte el grupo ferrolano se mantuvo serio, metido en el partido y mejor. Un muro verde ante el que el grupo burgalés se vino abajo lo que aprovecharon las visitantes para ir sumando goles hasta los once finales. Las de Lombardía siguen su camino para estar en playoff al igual que el qu será su próximo rival en Esteiro, el Gran Canaria.