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Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol busca su primera victoria en liga en un territorio lejano

El cuadro dirigido por Manu Lombardía se desplaza hasta Burgos para medirse con el Juventud del Círculo Católico

Redacción Ferrol
02/10/2026 18:29
El Valdetires afronta uno de sus desplazamientos más largos del año
El Valdetires afronta uno de sus desplazamientos más largos del año
Daniel Alexandre
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El Valdetires Ferrol vuelve a la acción después de su traspié de la semana pasada y lo hace tras vivir su primer gran desplazamiento de la temporada. Y es que el conjunto de la ciudad naval viaja hasta Burgos para medirse a un peligroso Juventud del Círculo Católico que, a pesar de ser un recién ascendido, ya demostró en los dos partidos previos que puede competir contra cualquier equipo llamado a estar arriba en la clasificación (19.00 horas, en el pabellón Carlos Serna)

Por ese motivo, el Valdetires no se fía de su oponente, pues “es un rival que mete en apuros a cualquiera y te hace mucho daño con poco. Tenemos que estar muy atentas, tener cuidado y trabajar mucho para traernos los tres puntos de Burgos”, apuntó un Manu Lombardía que confirmó que no podrá contar con Mariña, Mara y Male. 

Aun así, el técnico lucense confirmó que “el equipo trabajó muy bien durante toda la semana. Estuvimos repasando los errores para no cometerlos y potenciando las cosas positivas que hicimos. Hay muy buen ambiente y vamos con muy buena actitud para conseguir un resultado positivo”, comentó un Lombardía que no quiere otra cosa que las suyas estrenen su casillero de victorias frente a un Juventud del Círculo Católico con mucho peligro. 

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