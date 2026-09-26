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Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol debuta en casa con el Marín para comenzar a sumar de tres en liga

El equipo local quiere aumentar en Esteiro el punto con el que abrió la competición

Redacción Ferrol
26/09/2026 20:16
partido femenino de fútbol sala entre el Valdetires y el Segosala
El rival de las locales se impuso al Burela hace siete días
Jorge Meis
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El Valdetires Ferrol se estrena delante de su afición en una segunda jornada en la que las de Manuel Lombardía reciben el domingo en la pista de Esteiro al Marín –12.30 horas–. El grupo verde debuta como local tras abrir la competición liguera con un empate ante el Bembrive, por lo que las ferrolanas quieren ya comenzar a sumar de tres. 

Es un partido de los que gusta ver”, señala el preparador, “con dos rivales llamados a estar en la parte alta de la tabla”. Un encuentro que el técnico apunta que será “bonito de ver”, tras una semana más de trabajo y evolución para la formación de la ciudad naval. “Se va notando”, apuntaba el técnico, que quiere que las suyas sean “protagonistas en casa”, echándose el encuentro a sus espaldas y piernas.

Lombardía pide a su equipo “ser intensas y ofensivas”, especialmente con una defensa presionante a tres cuartos de pista. Esa agresividad es la que solicita ante un conjunto pontevedrés que comenzó su camino en Segunda División con una contundente victoria en casa ante el Burela, por un claro marcador de 7-1.

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