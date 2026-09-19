Bembrive y Valdetires empatan en un igualado encuentro

Imagen de archivo de la plantilla del Valdetires Cedida

En una de las pistas más complicadas de la competición, el Valdetires Ferrol consiguió un valioso punto en su visita al Bembrive tras un partido que fue muy disputado (1-1).

En este primer encuentro de liga, tanto el cuadro dirigido por Manu Lombardía como el de Santiago Rodríguez, querían empezar de la mejor manera posible: sumando los tres puntos. Por ello, desde el inicio ambos conjuntos le metieron mucha intensidad, especialmente en defensa, donde construyeron muros que eran imposibles de romper.

No fue hasta el ecuador de la primera parte en el que la escuadra ferrolana encontró un resquicio y logró disponer de una pena máxima, que transformó Carol Senra. A partir de ahí, el Valdetires buscó el segundo con ahínco, pero este no llegó. Por contra, el Bembrive empató la contienda por medio de Iria Tilve. Los dos conjuntos lo intentaron hasta el final, pero el marcador no se movió más.