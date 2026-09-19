Bembrive y Valdetires empatan en un igualado encuentro
El conjunto de Manu Lombardía no aprovechó sus múltiples oportunidades en la primera mitad
En una de las pistas más complicadas de la competición, el Valdetires Ferrol consiguió un valioso punto en su visita al Bembrive tras un partido que fue muy disputado (1-1).
En este primer encuentro de liga, tanto el cuadro dirigido por Manu Lombardía como el de Santiago Rodríguez, querían empezar de la mejor manera posible: sumando los tres puntos. Por ello, desde el inicio ambos conjuntos le metieron mucha intensidad, especialmente en defensa, donde construyeron muros que eran imposibles de romper.
No fue hasta el ecuador de la primera parte en el que la escuadra ferrolana encontró un resquicio y logró disponer de una pena máxima, que transformó Carol Senra. A partir de ahí, el Valdetires buscó el segundo con ahínco, pero este no llegó. Por contra, el Bembrive empató la contienda por medio de Iria Tilve. Los dos conjuntos lo intentaron hasta el final, pero el marcador no se movió más.
Bembrive 1-1 Valdetires Ferrol
Bembrive: Patricia Arruti; Claudia Martínez, María González, Antía Boullosa, Jessica Lores –equipo inicial–, Inés Brianso, Marina Groba, Laura Centeno, María Amelia Cobelas, Antía Mariño, Lucía Casal, Daniela Rodríguez e Iria Tilve.
Valdetires: Suzan Becerra; Carol Senra, Dany Domingos, Mery Lence, Irene Cela –equipo inicial–, Sheyla Rivera, Laura García, Iria Santos, Valeria Montero, Tere Pereiro, Rio Matsuki y Mariña Castro.
Goles: 0-1, min.10: Carol Senra, de penalti. 1-1, min.28: Iria Tilve.
Árbitros: Andrés Pinilla y Jon Aragón. Mostraron tarjetas amarillas a Jessica Lores, Carol Senra, María González.