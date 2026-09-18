Derbi autonómico de altura con el Valdetires Ferrol visitando al Bembrive para abrir la liga

partido femenino de fútbol sala entre el Valdetires y el Segosala Jorge Meis

El primer paso de los, en principio, 30 que el Valdetires Ferrol dará esta campaña en lo que la liga regular de Segunda División se refiere lo dan hoy las jugadoras de Manuel Lombardía. Una jornada inaugural en la que las verdes harán frente a su primer derbi autonómico en el grupo uno de los tres de la categoría, con el Bembrive como rival –19.00 horas– y en la que no podrá estar Mariña, por una microrrotura -además de las de larga duración de Mara y Male-

Lo harán como visitantes, si bien las ferrolanas llegarán a la pista viguesa tras demostrar en su estreno en la Copa de la Reina su evolución en pretemporada, mostrando un juego sólido y con ritmo frente a un Meigas al que doblegaron por un escaso –por las ocasiones generadas– 0-2.

Un rival vigués que inicia la competición con nuevo capitán en el banquillo, de la mano de Santi Rodríguez y con la internacional brasileña Raquel de Souza como asistente, de cara a “quedar lo más arriba posible”, como señaló en su presentación. Se verán así las caras dos proyectos ambiciosos, con un Bembrive que se quedó a las puertas del playoff y con un Valdetires que aspira a todo.