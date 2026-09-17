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Valdetires Ferrol

A la segunda, uno de Primera para el Valdetires Ferrol

La formación verde recibe en Esteiro a un recién ascendido para seguir en la Copa de la Reina

Redacción Ferrol
17/09/2026 20:35
El equipo local, tras ganar la primera eliminatoria en Bertamiráns
El equipo local, tras ganar la primera eliminatoria en Bertamiráns
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El Valdetires Ferrol sigue conociendo paradas en una nueva campaña y tras deshacerse el pasado fin de semana del Meigas en Bertamiráns (0-2), las de Manuel Lombardía ya conocen su próximo rival en la Copa de la Reina. La Sala Iberia de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, en Madrid, acogió el sorteo de esta cita, con 32 formaciones en el bombo. 

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La formación verde ejercerá de local en un segundo choque del trofeo, en el que se verá las caras con el recién ascendido Wanapix Aldelis Intersala 10 Zaragoza. Un adversario de Primera División que visitará la pista de Esteiro el 3 o el 4 de octubre, en una eliminatoria de nuevo a partido único.

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