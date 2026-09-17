A la segunda, uno de Primera para el Valdetires Ferrol

El equipo local, tras ganar la primera eliminatoria en Bertamiráns Cedida

El Valdetires Ferrol sigue conociendo paradas en una nueva campaña y tras deshacerse el pasado fin de semana del Meigas en Bertamiráns (0-2), las de Manuel Lombardía ya conocen su próximo rival en la Copa de la Reina. La Sala Iberia de la Ciudad de Fútbol de Las Rozas, en Madrid, acogió el sorteo de esta cita, con 32 formaciones en el bombo.

Un Valdetires con orden, goles y victoria para seguir en la Copa de la Reina Más información

La formación verde ejercerá de local en un segundo choque del trofeo, en el que se verá las caras con el recién ascendido Wanapix Aldelis Intersala 10 Zaragoza. Un adversario de Primera División que visitará la pista de Esteiro el 3 o el 4 de octubre, en una eliminatoria de nuevo a partido único.