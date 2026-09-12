Un Valdetires con orden, goles y victoria para seguir en la Copa de la Reina

Irene Cela asistió a Carol para anotar el primero Jorge Meis

Orden, goles y victoria. El Valdetires Ferrol mostró sus brillantes credenciales en el duelo de Copa de la Reina ante el Meigas de Bertamiráns, al que se impuso por un escaso 0-2, ya que la diferencia podía haber sido mucho mayor.

Desde el inicio, las de Manuel Lombardía fueron las controladoras del encuentro, haciéndose con el balón, con su rival esperando sus ocasiones a la contra. Tere Pereiro tuvo la primera verde, mientras que a continuación el Meigas dispuso de una de las más claras, enviando el balón a la cruceta.

Desde ahí y hasta casi el final del primer tiempo, el Valdetires buscó un gol que se le resistía. Y mientras, el Meigas, con llegadas contadas, parecía también cerca, más que por volumen, por peligrosidad. Cuando las locales más apretaban llegó el premio para el Valdetires, con un pase de Irene Cela para el remate de la retornada Carol en el último segundo del primer tiempo (0-1).

Un impulso que las ferrolanas recogieron en una segunda parte que comenzó con una carrera de Domingos que casi finaliza en el segundo. A punto estuvo el Meigas de inquietar en dos llegadas casi consecutivas, pero fue de nuevo el Valdetires el que estuvo más acertado anotando, precisamente, Domingos el 0-2 tras un pase de Pereiro y ayudada por el rechace de la meta local.

Con casi quince minutos por delante, las verdes siguieron peleando por aumentar la renta y el Meigas tiró mucho de juego de cinco para recortarla, pero las de Lombardía, muy serias en defensa, no lo permitieron y estarán en la siguiente ronda.