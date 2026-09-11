El Valdetires Ferrol busca más orden en su debut en la Copa de la Reina 

El técnico Lombardía espera que no se repita el resultado del pasado año Emilio Cortizas

No es el primer encuentro de las de Manuel Lombardía en esta nueva campaña, tampoco el primero oficial, si bien el conjunto verde, aunque con ganas de superar, como es lógico, la eliminatoria, vuelve a vestirse de corto en un duelo con competición de fondo pero con claro sabor de pretemporada.

El Valdetires Ferrol espera su segunda cita con una Copa –ahora de la Reina–, le sepa mejor que la primera, una Xunta en la que las de la ciudad naval quedaron eliminadas tras la derrota ante el Forma-T Vilalba en Esteiro. Un duelo de acoplamiento y de ir cogiendo forma de cara al cada vez más cercano inicio liguero y al que ahora sigue el primer encuentro con el trofeo estatal. Casualmente, el sorteo ha querido que, al igual que hace casi un año, el equipo de Lombardía de sus primeros pasos en esta senda el sábado con el Meigas –19.00 horas–, en esta ocasión fuera de su casa, fuera de Esteiro.

Un “déjà vu” que el preparador de la escuadra local espera que no sea completo, ya que hace doce meses fueron las de Ames las que se llevaron el triunfo y el billete a la siguiente ronda por un “loco” marcador de 6-5. “Espero que sea un partido más ordenado que ese, que el resultado venga a nuestro lado y pasar la eliminatoria, aunque sea fuera de casa y sea complicado”, señala el entrenador de la formación ferrolana.

Un choque para el que el técnico lucense podrá contar con todas las disponible, incluida la portera brasileña Suzan Bezerra, tras la llegada de su transfer en el mediodía del viernes, y de Laurita, que se desplaza a Ourense con el filial.

Tras una buena semana de trabajo, tras el citado choque de copa autonómica, el Valdetires afronta este desplazamiento ante un viejo conocido contra el que sus últimos duelos se han caracterizado por marcadores con un buen número de dianas.

Al citado 6-5 del trofeo, se unen los dos partidos de liga regular en Segunda División, en los que las verdes se anotaron el de la primera vuelta por un claro 7-0, mientras que en la segunda el resultado fue el de reparto de puntos con un marcador de 4-4. “Es un partido de pretemporada”, añadía Lombardía, “y es una incógnita cómo vamos a llegar los dos”.