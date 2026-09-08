El Valdetires Ferrol abre fuego fuera de Esteiro

Carol Senra es un pilar para el Valdetires Emilio Cortizas

Las piezas van encajando en una nueva e ilusionante campaña el Valdetires Ferrol. La formación verde, con una plantilla en la que se espera cuadren a la perfección los nombres más veteranos con los recién llegados, ya sabe en qué orden tendrá que recorrer el que espera sea una camino hacia el regreso a Primera.

Las de nuevo dirigidas por Manuel Lombardía, encuadradas dentro del grupo 1, ya tenían fijado en su calendario del próximo día 19 como el arranque de su periplo, si bien todavía no sabían a qué primer rival iban a hacer frente. Las jugadoras verdes saben ya que para su debut no podrán contar con el apoyo de su afición en Esteiro.

Y es que el Valdetires abre la competición de Segunda ante un Bembrive que el año pasado se quedó a las puertas del playoff de ascenso a la élite. Después de este estreno en la distancia, las futbolistas locales ya podrán irse preparando para presentarse oficialmente delante de su afición en el campeonato liguero. Será sólo una semana después y lo hará con otro de los conjuntos “grandes” hace unos meses, un Marín que en su caso sí que jugó esa promoción, perdiendo sus opciones de subir en el encuentro de ida ante el Wanapix Aldelis Intersala Zaragoza.

Pero primero, la Copa

Un comienzo muy intenso para las de Lombardía que en su tercera jornada comprobarán el estado de uno de los recién ascendidos a la categoría de plata del fútbol sala estatal, el CD Juventud del Círculo Católico de Burgos, visitando su pista a principios de octubre.

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En esta nómina de recién llegados están también en este grupo uno el Arnoia, Club Deportivo Teidaya A y el CDE Muslera GSW. Un cuadro que se completa con la presencia del Mioño, El Gaitero Rodiles, FC Meigas, Grupo Forma-T Vilalba, Gran Canaria Teldeportivo, Segosala, Lacturale Orvina, Reyco Burela y Txantrea. Si bien, antes de este largo camino, el conjunto ferrolano tendrá una nueva piedra de toque en forma de Copa. Y si hace unos días el trofeo fue el gallego –en el que cedió ante el Vilalba–, ahora las verdes suben un peldaño para disputar la Copa de la Reina ante el Meigas -casualmente el mismo rival con el que comenzó el pasado año-.