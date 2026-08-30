Un error a pocos segundos del final deja al Valdetires Ferrol fuera de la Copa Galicia
El Vilalba se aprovechó de un error del rival en la salida del balón para marcar el tanto que le dio el pase a cuartos
Menos de veinte segundos faltaban para el final cuando una pérdida del Valdetires en el inicio de la jugada permitió al Vilalba marcar y lograr el pase a los cuartos de final de la Copa Galicia. Antes, los dos equipos habían protagonizado un encuentro tan intenso como trabado, en el que fue cuadro local controló más, pero en el que no fue capaz de materializar sus ocasiones.
Tras una primera parte igualada, el encuentro se empezó a abrir con el paso de los minutos. Los dos equipos pudieron adelantarse –primero la formación de la capital de A Terra Chá en una acción en la que se señaló falta cuando una jugadora visitante iba a marcar; después la escuadra local a través de un doble penalti que Carol Senra mandó fuera–. Y, cuando parecía que el choque iba a llegar al final, la mencionada acción dictó sentencia en el marcador.
El último intento de la escuadra local ya no dio resultado.
|VALDETIRES FERROL 0-1 VILALBA
|Valdetires Ferrol: Sheyla; Dany, Carol Senra, Irene Cela, Tere –equipo titular–, Daniela; Laura García, Iria Santos, Valeria Montero, Mery y Mariña.
|Vilalba: Alba; Claudia, Andrea, Arosa, Myrielen –equipo titular–, María; Antía, Marta, Laura, Lara, Indira, Paula y Oleksandra.
|Gol: 0-1, min. 40: Myrielen.
|Árbitros: Araújo Mayra y López Riveiros, del comité gallego. Mostraron tarjetas amarillas a las locales Iria Santos, Mery, Sheyla, Manu Lombardía (entrenador) y Tere y a las visitantes Indira, Joaquín Martínez (entrenador), Lara y Andrea. Expulsaron con roja directa a Antía y Xoel López (delegado), del Vilalba.
|Incidencias: Partido correspondiente a la fase previa de la Cooa Galicia femenina jugado en el pabellón de Esteiro.